Бойовики взяли Вуглегірськ, атакувавши танками сили АТО - Семенченко

Вуглегірськ знаходиться під контролем бойовиків, але окремі опорні пункти сил АТО продовжують триматися.

Про це повідомив командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"Вуглегірськ знаходиться під контролем терористів. Окремі наші опорні пункти тримаються. Атака сталася вчора, після артобстрілу був нанесений удар танками по позиціях сил АТО", - йдеться у повідомленні.

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Семенченко наголошує, що протягом декількох тижнів до цього загони бойовиків просочилися в місто під виглядом мирних жителів та вдарили з тилу. У Вуглегірську перебуває бронетехніка противника, обладнані снайперські гнізда у житлових будинках, місто активно зміцнюється.

"У Дебальцевому працює диверсійна група противника, основна мета - знищення нашої бронетехніки і солдатів. По місту постійно працюють "Гради" та блукаючі міномети", - пише він.

Перебувати на відкритому місці більше 10 хвилин не доцільно, оскільки йдуть постійні обстріли. Так само активізувалися спроби противника зрізати Дебальцевський виступ - з боку території, контрольованої бандформуванням "ЛНР".

"Ситуація напружена, але перебуває під повним контролем. Сил і засобів для нанесення удару по противнику достатньо. Бойовий дух - високий", - заявив Семенченко.