За добу на Донеччині загинуло троє мирних жителів

За минулу добу в Дебальцевому загинуло двоє мирних жителів, ще один - у Мар‘їнському районі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В‘ячеслав Аброськін.

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"Убиті – 3 мирних жителівя (двоє - в Дебальцевому, 1 – Мар‘їнський район). Поранено – 7 осіб (Дебальцеве, Артемівський район). По Дебальцевову і Вуглегірську інформація уточнюється, через безперервний обстріл у містах немає світла, тепла, води і зв'язку", - написав Аброськін.