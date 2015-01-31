У Дебальцевому сьогодні через обстріл бойовиків загинуло 12 мирних громадян

Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" написав начальник ГУМВС України в Донецькій області В‘ячеслав Аброськін.

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"Перебуваю в Дебальцевому. Терористи не припиняють артобстріл житлових кварталів міста. В результаті обстрілу вбито 12 осіб. Співробітники міськвідділу міліції не можуть виїхати на місця руйнувань через безперервний артудар", - написав Аброськін.

Він додав, що волонтери і міліція під вогнем бойовиком вивозять мирних жителів цілими сім'ями.