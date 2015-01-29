У Дебальцевому під обстрілом загинули троє мирних жителів, серед них - дитина

Як повідомляється на сайті МВС у Донецькій області, 2 мирних жителів поранено.

"В результаті розриву снаряда обірвалося життя 16-річного хлопчика, його мати поранена. У своєму будинку була смертельно травмована літня жінка, 1929 року народження. Інша місцева жителька, 64-річна пенсіонерка, загинула біля свого будинку", - говориться у повідомленні.

Постраждала також 68-річна мешканка с. Комуна Артемівського району, яке розташоване поблизу Дебальцевого. Жінка була терміново доставлена в лікарню Артемівська.

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"Співробітники міліції, якщо є можливість, виїжджають на місця події, фіксують збитки, надають допомогу постраждалим", - запевнили у міліції.

За всіма фактами вбивства та поранення мирних громадян правоохоронцями відкриті кримінальні провадження.