Бойовики взяли під контроль лише частину, а не весь Вуглегірськ - Міноборони

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Ще раз наголошуємо, місто Дебальцеве контролюється українськими військовослужбовцями, але бойовики ведуть постійний обстріл околиць цього населеного пункту.

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У свою чергу сили АТО ведуть контрбатарейну боротьбу та вогонь у відповідь та знищують вогневі точки бойовиків.

«Станом на 14.00 місто Вуглегірськ лише частково знаходиться під контролем бойовиків, наразі у місті тривають вуличні бої», - зазначається у повідомленні МОУ.