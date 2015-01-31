Бойовики взяли під контроль лише частину, а не весь Вуглегірськ - Міноборони
15:54, 31 січня 2015Війна
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Російсько-терористичні угруповання взяли під контроль лише частину, а не весь Вуглегірськ.
Під Вуглегірськом йдуть бої / Google Maps
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
"Ще раз наголошуємо, місто Дебальцеве контролюється українськими військовослужбовцями, але бойовики ведуть постійний обстріл околиць цього населеного пункту.
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У свою чергу сили АТО ведуть контрбатарейну боротьбу та вогонь у відповідь та знищують вогневі точки бойовиків.
«Станом на 14.00 місто Вуглегірськ лише частково знаходиться під контролем бойовиків, наразі у місті тривають вуличні бої», - зазначається у повідомленні МОУ.
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