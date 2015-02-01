ЗМІ: Підрозділи ЗСУ відійшли з Вуглегірська

Вузловий залізничний центр потужно обстріляли "Градами" та іншою важкою зброєю, повідомляє ТСН.

Бойовики здійснили наступ на селища Чорнухіне та Нікішине. Ситуація довкола цих населених пунктів залишається непростою.

Українські сили після артпідготовки спробували зайти до Вуглегірська, однак ворог вчинив неабиякий спротив і зірвав ці плани. За неофіційною інформацією, чотири українські танки були підбиті.

Підрозділи ЗСУ та Нацгвардії відійшли з Вуглегірська. Наразі місто фактично зайняте ворожими силами, пише видання.

Читайте такожСили АТО почали звільнення Вуглегірська - СеменченкоЗараз там активно працює артилерія – як українська, так і російська. Дістатися міста через це неможливо – дороги до нього перекриті.

Про те, що українські частини залишили Вуглегірськ, але продовжують бої за місто, повідомляється і на сторінці полку “Азов” у Facebook.

Раніше повідомлялося, що у Вуглегірську розблоковано понад 70 оточених українських військовослужбовців і міліціонерів.