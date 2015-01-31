У Вуглегірську з "оточення" вийшли понад 70 бійців
У Вуглегірську сили АТО деблокували понад 70 українських силовиків, серед них – 39 бійців роти міліції спецпризначення "Світязь" та 34 військовослужбовця Збройних Сил України.
Як повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк, втрат серед українських силовиків немає.
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"Говорив з командиром "Світязя", капітаном міліції Олександром Фацевичем. Він підтвердив, що втрат серед особового складу немає. Тільки два легких поранення. Наразі всі наші воїни перебувають у безпеці", – зазначив Шкіряк, пише Українська правда.
Разом з тим у своєму Facebook командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко повідомив, що частини батальйону "Світязь", які тримають оборону в Вуглегірську протягом 3 днів, деблоковані і вийшли з оточення.
За його даними, на напрямку Єнакієве - Дебальцеве противник безуспішно намагається прорвати оборону.
"У районі бойових зіткнень помічена бронетехніка противника з російськими прапорами", - зазначив Семенченко.