Російсько-терористичні війська спробували штурмувати Дебальцеве з боку Горлівки - ІС

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Спротив».

Наголошується, що чергова спроба штурму населеного пункту Дебальцеве російсько-терористичними військами закінчилася невдачею.

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За даними групи, «командування формування російсько-терористичних військ, дислокованого в районі н. п. Горлівка («Горлівський гарнізон» терористів), отримало команду від «командування ДНР» виділити частину сил і засобів до складу однієї з ударних груп, яка раніше наступала через Вуглегірськ (обходячи його північніше, діючи з околиці Горлівки), для атаки на Дебальцеве. «Горлівський гарнізон» виділив бронегруппу (до 15 одиниць бронетехніки, включаючи 7 танків), частина якої (як мінімум 3 танки і 2 ББМ) була відразу ж знищена під час атаки на блок-пост українських військ. Ще одна група противника (авангард тактичної групи терористів, що прорвалася у Вуглегірськ ) в районі дороги у напрямку до Дебальцевого була накрита українською артилерією, втративши ще 2 танки, 2 ББМ, і як мінімум 3 вантажних автомобілі».

Внаслідок цього противник припинив наступ на Дебальцеве і почав відхід до Вуглегірська, залишивши підбиту техніку.

«Протягом минулих вихідних у районі Дебальцевського плацдарму російсько-терористичні війська намагалися нарощувати тактичну щільність своїх підрозділів, що ведуть активні бойові дії, шляхом масування сил і засобів на певних напрямках. Крім того, на Вуглегірському напрямі відзначається спроба їх ешелонування з метою створення тактичного резерву для введення у прорив»», - повідомляє ІС.

Відзначається перекидання через Макіївку і Єнакієве, а також Алчевськ і Стаханов підкріплень для формувань противника, що ведуть бої в районі Дебальцевого, для відновлення їхньої боєздатності після втрат, понесених під час попередніх спроб оточити угруповання українських військ на плацдармі. Усього, за даними «Інформаційного Спротиву», протягом останніх діб терористи перекинули в даний район близько 55 одиниць бронетехніки (35 од. - через Макіївку і Єнакієве, 20 од. - через Алчевськ). Відзначається також перекидання живої сили (в основному, критими вантажівками, але і частково на броні). Усього перекинуто понад 1 200 осіб».

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики перейшли до тактики «витіснення» українських військ в районі Дебальцевого.