Бойовики перейшли до тактики «витіснення» українських військ в районі Дебальцевого - Тимчук

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Від спроб створення котла шляхом перерізання шляхів постачання біля «горловини» плацдарму, противник перейшов до тактики «витіснення» українських військ з даного району. Удар наноситься з двох напрямів, які сходяться, через н. п. Чорнухине та Вуглегірськ безпосередньо на Дебальцеве з метою змусити українські підрозділи, які знаходяться в самому місті і південніше його, відійти на північ», - повідомляє Тимчук.

За інформацією ІС, на даний момент відзначається дія як мінімум 4 тактичних груп бойовиків, які намагаються організувати узгоджений наступ. При цьому дві тактичні групи діють на Вуглегірському напрямку, одна - на напрямку Чорнухине, і за напрямком від Нікішиного здійснює «тиск» ще одна тактична група бойовиків.

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«Всього в активних діях в районі Дебальцевського плацдарму на даний момент бере участь з боку противника близько 3,5 тисяч осіб, 35 танків, близько 90 бойових броньованих машин», - повідомляє ІС.

У той же час, дії даних 4 тактичних груп бойовиків підтримує 3 артилерійські групи (всього до 60 гармат ствольної артилерії і близько 32 установок РСЗВ).