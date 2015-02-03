Батальйон імені Дудаєва очолив Адам Осмаєв, якого звинувачували в підготовці замаху на Путіна

Про це заявила прес-секретар батальйону і дружина Осмаєва Аміна Окуєва, пише Українська правда.

"В даний час командування батальйоном ім. Джохара Дудаєва взяв на себе майор збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія Адам Осмаєв", – сказала вона.

За словами Окуєвої, прихильники Мунаева мають намір створити батальйон його імені як діючий підрозділ у складі збройних сил України.

Як відомо, Мунаєв загинув 1 лютого в боях під Дебальцевим.

У лютому 2012 року Осмаєв був затриманий за підозрою у вчинення вибуху в квартирі в Одесі. Слідство також підозрювало, що він разом зі спільником готував замах на Путіна.

Читайте такожСуд звільнив обвинуваченого в замаху на Путіна Адама Осмаєва10 вересня 2013 року в Росії був засуджений до 10 років позбавлення волі другий фігурант цієї справи Ілля П'янзін, якого Україна екстрадувала в Росію.

Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила призупинити процес екстрадиції.

Осмаєв також просив політичного притулку в Україні, однак отримав відмову.

19 листопада Осмаєв після більше 2,5 років ув'язнення був звільнений з-під варти. Вже через тиждень стало відомо, що він вирушив воювати в зону АТО.