На Донбасі загинув "особистий ворог Путіна" Іса Мунаєв

На Донеччині загинув "особистий ворог Путіна", бригадний генерал збройних сил ЧРІ Іса Мунаєв.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

За словами Семенченка, в Дебальцевому назрівав черговий котел - терористи і війська РФ намагалися прорвати лінію ротних опорних пунктів в районі Чорнухіного.

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"Працювали гради, танки виходили на пряму наводку, працювали міномети, постійні атаки на опорні пункти стали безперервними. Казки про "наш контроль" над Вуглегірським закінчилися серйозними боями, в яких загинули 4 бійців "Донбасу" і 12 воїнів ВСУ. У вирішальний момент з'явилася інформація про те, що 14 танків РФ пішли від Єнакієвого до Вуглегірська", - зазначив він.

Семенченко наголосив, що Іса Мунаєв разом зі своїми бійцями - батальйоном "імені Джохара Дудаєва" - прибув до Дебальцевого в якості підкріплення.

"Він прибув в Дебальцеве зі своїми бійцями. В батальйон Іси входили нохчі, росіяни, українці, грузини. Мало зброї , але багато духу", - додав комбат.

Точні обставини його загибелі поки невідомі.

Інформацію про загибель Іси Мунаєва підтвердив і народний депутат України Борис Філатов. "Зателефонувала Аміна Окуєва. Каже: "Так, Іса, загинув. Це правда. Ціною свого життя не дав замкнути оточення", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Філатов підкреслив, що Мунаєв "віддав своє життя за Україну і кожного з нас".