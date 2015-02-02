На Донбасі загинув "особистий ворог Путіна" Іса Мунаєв
Українські нардепи повідомляють, що Мунаєв ціною свого життя не дав замкнути котел навколо Дебальцевого.
На Донеччині загинув "особистий ворог Путіна", бригадний генерал збройних сил ЧРІ Іса Мунаєв.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.
За словами Семенченка, в Дебальцевому назрівав черговий котел - терористи і війська РФ намагалися прорвати лінію ротних опорних пунктів в районі Чорнухіного.
Читайте такожУ невдалій спробі взяти в котел Дебальцеве бойовики втратили 5 танків і 4 ББМ - ІС
"Працювали гради, танки виходили на пряму наводку, працювали міномети, постійні атаки на опорні пункти стали безперервними. Казки про "наш контроль" над Вуглегірським закінчилися серйозними боями, в яких загинули 4 бійців "Донбасу" і 12 воїнів ВСУ. У вирішальний момент з'явилася інформація про те, що 14 танків РФ пішли від Єнакієвого до Вуглегірська", - зазначив він.
Семенченко наголосив, що Іса Мунаєв разом зі своїми бійцями - батальйоном "імені Джохара Дудаєва" - прибув до Дебальцевого в якості підкріплення.
"Він прибув в Дебальцеве зі своїми бійцями. В батальйон Іси входили нохчі, росіяни, українці, грузини. Мало зброї , але багато духу", - додав комбат.
Точні обставини його загибелі поки невідомі.
Інформацію про загибель Іси Мунаєва підтвердив і народний депутат України Борис Філатов. "Зателефонувала Аміна Окуєва. Каже: "Так, Іса, загинув. Це правда. Ціною свого життя не дав замкнути оточення", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Філатов підкреслив, що Мунаєв "віддав своє життя за Україну і кожного з нас".