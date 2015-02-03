На Луганщині снаряд підірвав трубу газопроводу, язики полум'я сягали тридцяти метрів

Внаслідок влучання снаряда розірвало трубу, після чого сталося загоряння газу, повідомляє прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.

Вогненні язики сягали тридцяти метрів висоти.

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Четверта нитка магістрального газопроводу постачала газ у м. Щастя. Відразу після аварії були перерозподілені газові маршрути, тому до масштабних наслідків аварія не призвела. Засувки на газопроводі закрили, так що аварію вдалося швидко локалізувати. Зараз тиск газу у пошкодженій трубі нульовий.

Раніше УНІАН повідомляв, що за минулу добу Луганщина пережила 43 обстріли, з деякими населеними пунктами немає зв'язку.