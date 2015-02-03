За минулу добу Луганщина пережила 43 обстріли, з деякими населеними пунктами немає зв’язку

Найгарячіші точки – Попасна, Щастя, Новотошківка, Кримське, Трьохізбенка, Чорнухине, повідомляє голова ОДА Геннадій Москаль.

"У Щасті реактивними снарядами перебитий газопровід високого тиску, який зайнявся (пожежу оперативно ліквідували), пошкоджений центральний теплоколектор та водопровід. Зараз місто залишилося без тепла, води та газу. Ремонтні бригади усувають пошкодження, до кінця дня, якщо не буде нових обстрілів, воду та газ відновлять, щодо теплопостачання, то необхідно поміняти близько 60 метрів центральної труби. Внаслідок обстрілів у Щасті пошкоджений дитсадок, один із реактивних снарядів влучив у 4-поверховий панельний будинок, зруйнувавши частину стіни. Ніхто з мирних мешканців не постраждав, оскільки більшість людей виїхали на безпечну територію", - розповів Москаль.

Читайте такожНовотошківку накрили "Градами", загинули дві жінки - МоскальТакож у Станиці Луганській та прилеглих селах протягом минулої доби вогнем із артилерії пошкоджені понад 30 житлових будинків, у кварталі Молодіжному вибухова хвиля винесла вікна й знесла частину даху з приміщення школи. Поранений один мирний мешканець. Райцентр і сім прилеглих сіл уже майже місяць залишаються без світла, центрального опалення та води. Газопостачання частково є.

За словами Москаля, з деякими населеними пунктами на лінії вогню немає нормального зв’язку через перебиті комунікації.

"Зокрема, це стосується селища Чорнухине, що поблизу Дебальцева. Є інформація, що вчора там внаслідок обстрілу загинула місцева 74-річна мешканка, однак що відбувається в селищі зараз, точно невідомо", - говориться в повідомленні.