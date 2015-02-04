На Донбасі з-під обстрілу терористів евакуювали ще 309 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, 3 лютого з міст Дебальцеве і Світлодарськ Донецької області рятувальниками ДСНС були вивезені у Слов'янськ та Артемівськ 188 осіб, серед яких 8 дітей.

Водночас через постійні обстріли з боку терористів протягом дня, автобусам, які повинні були вивезти людей, так і не вдалося дістатися в Авдіївку, сказано в повідомленні.

Також вчора із міст Луганської області вивезено на безпечні території 121 людину, у тому числі 7 дітей.

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Зокрема, у місто Сєвєродонецьк вивезено з міста Попасна 46 людей і 9 із селища міського типу Станиця Луганська; у місто Лисичанськ із селища Стахановець - 18 осіб. Також у місто Лисичанськ і Смолянінов із селища Кримське вивезено 48 осіб, у тому числі 7 дітей.

у цілому, за даними ДСНС, з 28 січня з міст Авдіївка, Дебальцеве і Світлодарськ рятувальниками було вивезено 2 577 тис. осіб, із них 650 дітей і 60 осіб, які не можуть самостійно пересуватися.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Дебальцевому Донецької області, яке постійно обстрілюється бойовиками, залишається більше половини місцевих жителів - близько 10 тисяч осіб.