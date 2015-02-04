У Дебальцевому залишається більше 10 тисяч мешканців – МВС

Про це в ефірі Hromadske.TV повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Віктор Нечитайло.

«На жаль не всі, хто перебуває зараз у підвалах та бомбосховищах виявляють бажання виїжджати. Цим людям ми надаємо першу допомогу, доставляємо воду, медичні препарати. Привезли їм генератор з міськради, щоб вони мали світло, могли зарядити свої телефони. Хоча наразі мобільного зв’язку взагалі ніякого немає», – розповів він.

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Нечитайло наголосив, що у місті також є райони, в які правоохоронці фізично не можуть дістатися, оскільки вони постійно під обстрілами. При цьому МВС – єдиний орган виконавчої влади, який продовжує працювати у Дебальцевому.

За сьогодні з міста евакуювали 150 людей.