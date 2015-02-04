У штабу АТО немає інформації про застосування бойовиками авіації

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник АТО Андрій Лисенко заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо розповсюдженої бойовиками інформації про наявність у них літака СУ-25 і його використання проти сил АТО.

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“У нас інформації про застосування бойових літаків немає”, - сказав Лисенко.

Водночас, Лисенко повідомив, що вчора в Тельмановському районі Донецької області було зафіксовано політ ворожого розвідувального літака, який йшов на великій висоті.