Бойовики "ЛНР" заявили, що використовували авіацію

Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.

Бойовики заявили, що використовували нібито захоплений у липні український Су-25.

В Україні пов'язують заяви бойовиків про "авіацію" з можливим використанням Росією на Донбасі своїх ВПС.

Читайте такожРосія активізує бойову авіацію на кордоні з Україною - РНБО"Це вони (бойовики) створили основу для того, щоб, можливо, російські штурмовики Су-25 могли застосовуватися на території Донецької і Луганської областей", - прокоментував заяви "ЛНР" депутат Юлій Мамчур.

Раніше повідомлялося, що після проведеної спецоперації літаки і вертольоти, які могли використовувати бойовики, були знищені.