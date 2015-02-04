Бойовики "ЛНР" заявили, що використовували авіацію
10:29, 04 лютого 2015Війна
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Бойовики терористичної організації "ЛНР" заявили, що атакували з літака колону ЗСУ під Дебальцевим.
Бойовики заявили про використання бойового літака / koketke.rul
Про це повідомляє російський ресурс РИА Новости.
Бойовики заявили, що використовували нібито захоплений у липні український Су-25.
В Україні пов'язують заяви бойовиків про "авіацію" з можливим використанням Росією на Донбасі своїх ВПС.
Читайте такожРосія активізує бойову авіацію на кордоні з Україною - РНБО"Це вони (бойовики) створили основу для того, щоб, можливо, російські штурмовики Су-25 могли застосовуватися на території Донецької і Луганської областей", - прокоментував заяви "ЛНР" депутат Юлій Мамчур.
Раніше повідомлялося, що після проведеної спецоперації літаки і вертольоти, які могли використовувати бойовики, були знищені.
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