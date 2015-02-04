Вночі бойовики активно атакували сили АТО під Вуглегірськом
13:52, 04 лютого 2015Війна
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Частина міста знаходиться під контролем бойовиків, іншу частину утримують українські війська.
REUTERS
Вночі бойовики кілька разів атакували позиції сил антитерористичної операції під Вуглегірськом, всі атаки відбито.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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“Частина міста знаходиться під контролем бойовиків, інша частина — позиції наших військ, вони їх утримують, є відповідне прикриття артилерії. Вночі було кілька атак, всі вони відбиті”, - сказав Лисенко.
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