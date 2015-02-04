У Дебальцевому з-під завалів будинку врятували 3 осіб, що провели там 4 дні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МВС України в Донецькій області.

Як уточнюється, до міліції надійшов сигнал, що на вул. 8 березня знаходиться зруйнований приватний будинок, де під завалами можуть знаходитися люди.

Читайте такожМогеріні закликає встановити триденне перемир'я навколо Дебальцевого"На місце, незважаючи на обстріл, негайно прибули два співробітники Дебальцівського міськвідділу міліції, які розібрали завал і виявили в підвалі двох стареньких та дівчину, які вижили. Люди сильно ослабли, адже провели без їжі й пиття близько 4 діб", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за вчорашній день з Донбасу вдалося вивезти 309 людей, у тому числі 15 дітей.