"Азов" повідомив про двох загиблих військових у бою під Маріуполем
21:49, 04 лютого 2015Війна
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В результаті боїв біля Маріуполя загинули два українських військовослужбовці.
REUTERS
Про це повідомляє полк "Азов" на своїй сторінці в соцмережі.
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"Сьогодні весь день були обстріли селищ Павлопіль, Широкіно і східних підступів Маріуполя. Ворог використовує важку артилерію. Наша артилерія теж не мовчить. У населеному пункті Широкіно, який є нейтральною зоною, сьогодні відбувся бій з противником. За підтвердженою інформацією двоє бійців ВСУ відважно загинули в бою. Інформація щодо поранених уточнюється",- йдеться в повідомленні.
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