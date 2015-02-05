У Широкіно під час бою загинули двоє українських військових

Як повідомили в управлінні преси та інформації Міністерства оборони, сьогодні група військовослужбовців Збройних силбыла направлена для перевірки контролю виконання мінських домовленостей в район населеного пункту Широкіно.

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За попереднім договором в Мінську, ця територія є підконтрольною українським силовикам. Увійшовши в населений пункт, українські бійці натрапили на засідку бойовиків і були обстріляні з протитанкового озброєння і стрілецької зброї. Під час нападу група українських військовослужбовців вступила в бій з противником і дала йому гідну відсіч. Однак внаслідок вогневого зіткнення двоє українських військовослужбовців загинули та ще двоє отримали поранення.