Бойовики нібито готують обстріл Маріуполя та закликають жителів залишити місто - штаб АТО

У прес-центрі АТО заявляють, що терористи та російські найманці намагаючись посіяти паніку серед мирного населення Донбасу, розповсюджують інформацію про запланований ними 5-6 лютого масований обстріл Маріуполя.

Як зазначається в заяві прес-центру, про це стало відомо з оперативних джерел.

«З цією метою, на мобільні телефони мешканців міста дзвонять бойовики так званої «ДНР» та закликають людей залишити місто. Це продумана стратегія російських «ляльководів», мета яких створити хаос на сході нашої країни», - зазначається в документі.

Читайте такожСБУ знищила бойовиків, які обстріляли Маріуполь

Прес-центр наголошує, що злочинці вчергове нагнітають обстановку. Підступні обстріли влаштовують, аби створити «криваву картинку» для російських ЗМІ, відпрацьовуючи гроші агресорів. «В фіналі ж нелюди намагатимуться вкотре звинуватити українську армію. Вже традиційно для терористів, що життя мирних мешканці нічого не вартує», - зазначається в заяві.

У прес-центрі АТО запевняють, що підрозділи Збройних сил України надійно захищають місто Маріуполь. «Підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань, задіяних в АТО, готові до оборони Маріуполя», - говориться в заяві.