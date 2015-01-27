Російський депутат збрехав про обстріл Маріуполя від імені ОБСЄ

Його висловлювання процитував російський сайт НТВ.

"Обстріл в Маріуполі - це чергова провокація українських силовиків з метою звинуватити у всьому ополченців і остаточно зірвати Мінські домовленості. ОБСЄ встановила, що снаряди летіли з боку українських позицій, проте ці дані воліють не помічати, перевертаючи все з ніг на голову, і знову в усьому бачать руку Москви", - сказав він.

Читайте такожСили АТО знищили частину "Градів", з яких бойовики обстріляли МаріупольОднак у звіті ОБСЄ затверджується прямо протилежне - що ракети "Градів" і "Ураганів" прилетіли з боку територій, контрольованих бойовиками.

"Згідно з аналізом слідів удару, ракети "Град" прилетіли з північно-східного напрямку, району Октября (19 км на північний схід від Олімпійської), а ракети "Урагану" - зі східного напрямку, району Зайченко (15 км на схід від Олімпійської), обидвох підконтрольних "Донецької народній республіці" ("ДНР")", - йдеться у звіті.