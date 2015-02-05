ОБСЄ підтвердила обстріл Луганська касетними боєприпасами

Про це заявив заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг, передає «5 канал».

Під час удару загинула велика кількість луганців. За словами Хуга, спостерігачам удалося зафіксувати, звідки завдавали удару.

Читайте такожОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні до 500"Ми зафіксували численні зіткнення із застосуванням танків та артилерійського вогню у зоні проведення АТО. Також, уперше за кілька тижнів, ми зафіксували використання касетних бомб, які спричинили численні людські жертви у Луганську минулого тижня. Ми з'ясували напрямок, із якого застосували касетні бомби, втім ОБСЄ не володіє інформацією, хто саме їх використав" – розповів Хуг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що проросійські бойовики обстріляли Станицю Луганську касетними боєприпасами - зброєю, що заборонена усіма міжнародними конвенціями.