Бойовики обстріляли Станицю Луганську забороненими касетними боєприпасами - Москаль
Вже майже місяць Станиця та сім навколишніх сіл залишаються без електроенергії, центральної води та тепла.
Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що бойовики обстріляли Станицю Луганську касетними боєприпасами (йдеться про зброю, що заборонена усіма міжнародними конвенціями – УНІАН).
Голова ОДА зазначив, що незважаючи на відносне вогневе затишшя на більшій частині п території Луганщини, в Станиці Луганській та прилеглих селах обстріли бойовиків практично не припинялися. «В райцентрі артилерійськими снарядами пошкоджені вісім житлових будинків, поранення отримали двоє українських силовиків», - говориться в повідомленні.
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«Центральну частину Станиці обстріляли касетними мінами, в результаті чого пошкоджена будівля райдержадміністрації (вибиті вікна, розбитий дах), - повідомив Москаль. - На 11 вулицях осколками посічені труби газопроводів низького та середнього тиску».
За його даними, у Валуйському внаслідок прямого влучення артилерійського снаряду зруйнований житловий будинок, пошкоджені кілька сусідніх будинків, перебитий газопровід. «Уже майже місяць Станиця й сім навколишніх сіл залишаються без електроенергії, центральної води й тепла. Відновити системи життєзабезпечення найближчим часом навряд чи вдасться», - сказав Москаль.