Бойовики обстріляли Станицю Луганську забороненими касетними боєприпасами - Москаль

Голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляє, що бойовики обстріляли Станицю Луганську касетними боєприпасами (йдеться про зброю, що заборонена усіма міжнародними конвенціями – УНІАН).

Голова ОДА зазначив, що незважаючи на відносне вогневе затишшя на більшій частині п території Луганщини, в Станиці Луганській та прилеглих селах обстріли бойовиків практично не припинялися. «В райцентрі артилерійськими снарядами пошкоджені вісім житлових будинків, поранення отримали двоє українських силовиків», - говориться в повідомленні.

Читайте такожПравозахисники не можуть назвати відповідальну за використання заборонених снарядів сторону

«Центральну частину Станиці обстріляли касетними мінами, в результаті чого пошкоджена будівля райдержадміністрації (вибиті вікна, розбитий дах), - повідомив Москаль. - На 11 вулицях осколками посічені труби газопроводів низького та середнього тиску».

За його даними, у Валуйському внаслідок прямого влучення артилерійського снаряду зруйнований житловий будинок, пошкоджені кілька сусідніх будинків, перебитий газопровід. «Уже майже місяць Станиця й сім навколишніх сіл залишаються без електроенергії, центральної води й тепла. Відновити системи життєзабезпечення найближчим часом навряд чи вдасться», - сказав Москаль.