У штабі АТО повідомили про активізацію бойовиків на Луганському напрямку

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Бойовики активізували свої злочинні зусилля на Луганському напрямку. Протягом ночі противник вів вогонь з артилерії, мінометів та танків двічі по Станиці Луганській, Новотошківському, Трьохізбенці. Також під удар потрапило Щастя», - повідомляє прес-центр.

На Донецькому напрямку бойовики двічі вели вогонь по Новоласпі та Петрівському.

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«Дещо зменшилась інтенсивність обстрілів на Дебальцівському напрямку, який протягом останніх днів був найгарячішою точкою на Сході України. Проте і цієї ночі ворог тричі обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометів. Крім цього під мінометним вогнем було селище Гірське», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Ломакіно та Павлополь.