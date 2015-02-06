У штабі АТО повідомили про активізацію бойовиків на Луганському напрямку
У зоні проведення антитерористичної операції, ніч з 5 на 6 лютого пройшла напружено, зафіксовано 19 обстрілів українських позицій.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Бойовики активізували свої злочинні зусилля на Луганському напрямку. Протягом ночі противник вів вогонь з артилерії, мінометів та танків двічі по Станиці Луганській, Новотошківському, Трьохізбенці. Також під удар потрапило Щастя», - повідомляє прес-центр.
На Донецькому напрямку бойовики двічі вели вогонь по Новоласпі та Петрівському.
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«Дещо зменшилась інтенсивність обстрілів на Дебальцівському напрямку, який протягом останніх днів був найгарячішою точкою на Сході України. Проте і цієї ночі ворог тричі обстріляв місто з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та мінометів. Крім цього під мінометним вогнем було селище Гірське», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, на Маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Ломакіно та Павлополь.