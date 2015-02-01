Бойовики весь день накривали вогнем з «Градів» Дебальцеве - штаб АТО (відео)

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«На луганському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Станицю Луганську, Кримське, Сокольники, та двічі Новотошківське. Ворожий вогонь артилерії також вівся по Новотошківському, Кримському, яке також зазнало обстрілу з “Градів”. З автоматичних гранатометів бойовики тричі обстріляли Щастя», - повідомляє прес-центр.

На Донецькому напрямку з мінометів вкотре було обстріляно Піски, з БМ-21 “Град”, двічі – селища Тоненьке, та Водяне, з мінометів Первомайське, з танків та артилерії обстрілювалися Новоласпа та Гранітне, з БМ-21 “Град”- Золоте.

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У напрямку Дебальцево з мінометів та артилерії терористи нанесли вогневих ударів по селищу Попасне, з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” чотири рази вогонь вівся по Дебальцево. З мінометів терористи обстріляли селище Міус та Орлово-Іванівку.

«В районі селища Луганське терористи штурмували позиції наших підрозділів, однак, отримавши відсіч, відступили», - йдеться у повідомленні.

Зі стрілецької зброї та артилерії були обстріляні населені пункти Малоорлівка, Новоорлівка та Троїцьке, з БМ-21 “Град” - Чернухіно, з мінометів Могила Гостра.

На Маріупольському напрямку під вогонь потрапила Новоселівка Друга, з протитанкових ракетних комплексів та танків бандити обстріляли Миколаївку.