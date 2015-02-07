Бойовики всю ніч обстрілювали населені пункти на Донбасі з мінометів та "Градів" - штаб АТО

Протягом ночі з 6 на 7 лютого ворог 29 разів обстріляв позиції українських військ та мирні населені пункти.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Найбільший натиск ворога спостерігається на на Дебальцівському напрямку. З “Градів” терористи чотири рази вели вогонь по Попасній та Новій Григоровці, останнє двічі зазнало обстрілу з мінометів. Також з мінометів злочинці обстріляли південно-східні околиці Дебальцеве та Санжарівку. З артилерії ворожий вогонь вівся по Новоорлівці", - йдеться у повідомленні.

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На луганському напрямку з БМ-21 “Град” бойовики обстріляли Новотошківське та Щастя, з мінометів - селище Нижньотепле, з артилерії - тричі Трьохізбенку, а також Новотошківське. Зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів бандити двічі обстріляли Станицю Луганську.

"На донецькому напрямку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” бандити поливали вогнем Красногорівку та Свободне. З артилерії - селища Тоненьке, Петровське, та тричі Невельске", - зазначили у штабі.

У напрямку Маріуполя мінометного обстрілу зазнало селище Черненко. Крім цього бандити зі стрілецької зброї обстріляли Чермалик, а з реактивних систем залпового вогню та мінометів Гнутово.