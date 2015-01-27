Ситуація в зоні АТО залишається найбільш напруженою в напрямку Дебальцевого - прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"Російсько-терористичні війська продовжують масовані обстріли позицій українських військових в районах н.п. Дебальцево, Луганське, Нікішино, Попасна, Рідкодуб, Троїцьке, Санжарівка. Наша артилерія веде контрбатарейну боротьбу. Зранку, поблизу Санжарівки, протягом 4 годин противник вів обстріл одного з опорних пунктів Збройних Сил з танків. О 08.00, поблизу н.п. Рідкодуб, бойовики здійснили невдалу спробу штурму наших позицій. Згодом, після артпідготовки, незаконні збройні формування знову атакували українських військових. Після 40-хвилинного бою противник, отримавши організовану відсіч, відступив", - наголосили в штабі.

Читайте такожВ зоні АТО загострюється ситуація: бойовики перекидають в район Авдіївки танки та гаубиціОкрім того відзначається, що не припиняються обстріли позицій українських військовослужбовців на Луганщині. "Під вогонь артилерії та мінометів противника потрапили населені пункти Кримське, Новотошківка, Слав’яносербськ. В районі Слав’яносербська відбулось бойове зіткнення, військовослужбовці Збройних Сил відбили наступ", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим на Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногоровку й тричі - Новотроїцьке.

При цьому сказано, що на Маріупольському напрямку спостерігається затишшя. "Після проведених раніше заходів контрбатарейної боротьби противник знизив свою активність. За сьогодні тут зафіксовано два мінометні обстріли наших позицій в районі н.п. Орловське та артилерійський – в районі Чермалика", - підкреслили в повідомленні.