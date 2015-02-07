За минулу добу вбито близько 50 бойовиків, найманці біжать на територію Росії

Втрати терористів за минулу добу, за даними розвідки, становлять 48 - убитими і 22 - пораненими.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Також ворог зазнав суттєвих втрат у бойовій техніці.

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У зв'язку з активними діями сил, залученими до антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей, серед бойовиків спостерігаються панічні настрої, багато з них залишають ряди незаконних збройних формувань так званих "ДНР" і "ЛНР", збігаючи на територію Російської Федерації, відзначають в прес-центрі АТО.