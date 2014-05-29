Тимчук розповів про втрати серед терористів та про те, що вони воюють виключно за гроші

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на прес-конференції в Києві.

«Втрати в таборі терористів становлять у співвідношенні до українських силовиків 1 до 10, 1 до 20. У них, дійсно, серйозні втрати серед особового складу», - відзначив експерт.

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«Велика частина терористів зараз здається в полон і «зливає» інформацію про своїх соратників, намагається врятувати собі шкуру. І чим активніше буде АТО, тим цей процес буде інтенсивніший», - упевнений Тимчук.

«Терористи воюють фактично за гроші, ідея як така відсутня. Відповідно, їхні стійкість, мужність у них нижчі за плінтус», - сказав він.

«Сили терористів існують лише за рахунок підтримки ззовні», - наголосив Тимчук.