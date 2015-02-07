У Маріуполі чути канонаду: бойовики обстрілюють Павлопіль

Прямо зараз бойовики обстрілюють позиції українських військових в селищі Павлопіль.

Про це 0629 повідомив прес-офіцер сектору "М" Дмитро Чалий.

Вогонь ведеться з мінометів та "Граду".

Канонаду чітко чути в Іллічівському районі Маріуполя та на "Східному".

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"Чути "Град" або щось більш потужне, - пишуть мешканці. - Де-то далеко, але дуже голосно. Нам страшно".

Селищний голова Павлополя повідомив виданню, що снаряди не досягли селища. Жертв серед мирного населення немає. Пошкоджені електромережі. У Павлополі немає світла та подачі води.

Військові ще раз наголошують, що приводу для паніки у маріупольців немає.