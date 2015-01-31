На Донбасі тривають бої – бойовики обстрілюють військових та населені пункти

Ніч в зоні АТО пройшла тривожно, терористи періодично обстрілювали позиції наших військ та населені пункти, повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики обстріляли Верхнє Торецьке та Богданівку, а також Петрівське та Славне.

З БМ-21 «Град» була обстріляна Михайлівка.

На Луганському напрямку, вогонь мінометів та артилерії терористів декілька разів вівся по населених пунктах Валуйське, Станиця Луганська, Старий Айдар, Трьохізбенка та Сокольники, а з протитанкових керованих ракет та РСЗВ “Град” – Старий Айдар, Щастя та Трьохізбенка.

У районі Дебальцевого “Гради” противника вели вогонь у напрямку Троїцького, а також самого міста Дебальцевого.

З артилерії та мінометів зазнали удару Чернухіне та Рідкодуб.

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Також «Гради» терористів вкотре поливали вогнем Водяне та Піски. Міномети і артилерія бойовиків стріляла по Гранітному.

В районі Маріуполя знову активізувалися безпілотники противника, однак ніч у самому місті пройшла спокійно.

Ситуація у Вуглегірську залишається напруженою, тривають бої, додають у прес-центрі АТО.