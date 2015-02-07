За добу в зоні АТО загинули 5 українських військових, 26 - поранені
13:55, 07 лютого 2015Війна
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Польовий розповів про втрати української армії за добу.
REUTERS
За добу в зоні АТО внаслідок бойових зіткнень загинули 5 українських військовослужбовців, 26 поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Володимир Польовий.
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«За минулу добу загинули 5 українських військовослужбовців, 26 чоловік були поранені», - зазначив Польовий.
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