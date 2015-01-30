Бойовики використовують проти українських військових "Смерч", "Торнадо" і "Буратіно" - Турчинов

Про це він сказав в ефірі "5 каналу", передає Еспресо.TV.

"На жаль, Росія використовує проти нас сучасні засоби ведення вогню, зокрема системи залпового вогню, включаючи і найбільш потужні. Це не тільки системи Град, це Ураган, це і більш потужний Смерч, Торнадо, також такі" варварські "системи вогню, як Буратіно ", - повідомив він.

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За словами Турчинова, все це використовується проти українських військовослужбовців, а вони своєю чергою, мають сьогодні досить відпрацьовані технології протидії.

"Як тільки починається обстріл, відразу наноситься ураження по тим батареям, які завдають вогонь Для цього у нас є сучасні технології і техніка.", - сказав Турчинов.