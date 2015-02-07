У результаті обстрілу терористами Авдіївки загинуло дві жінки

У результаті обстрілу терористами Авдіївки загинули дві жінки.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, «інформація уточнюється. Артобстріл триває».

Як повідомляв УНІАН, з 28 січня з Авдіївки, Дебальцевого і поруч розташованих населених пунктів вивезено 3 985 тис. осіб, з них 804 дитини і 78 осіб, які не можуть самостійно пересуватися.