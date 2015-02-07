У результаті обстрілу терористами Авдіївки загинуло дві жінки
17:22, 07 лютого 2015Війна
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З Авдіївки продовжують вивозити мирних громадян
Артобстріл триває / Фото УНІАН
У результаті обстрілу терористами Авдіївки загинули дві жінки.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
За його словами, «інформація уточнюється. Артобстріл триває».
Як повідомляв УНІАН, з 28 січня з Авдіївки, Дебальцевого і поруч розташованих населених пунктів вивезено 3 985 тис. осіб, з них 804 дитини і 78 осіб, які не можуть самостійно пересуватися.
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