Із зони АТО евакуювали вже більше 4,5 тисяч мирних жителів

За останні 10 днів з міст та селищ Донецької та Луганської областей волонтери і рятувальники вивезли понад 4,5 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, у Донецькій області 6 лютого з Дебальцевого і поруч розташованих населених пунктів (Новогригорівка, Комуна, Миронівське, Красний Пахар), а також з Авдіївки були вивезені 753 людини, з них 81 дитина і троє людей, що не можуть самостійно пересуватись.

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Для евакуації було задіяно 25 автобусів, два броньованих автомобіля КрАЗ і дві карети швидкої допомоги.

Всього з 28 січня з Авдіївки, Дебальцевого і поруч розташованих населених пунктів вивезено 3 тис. 985 осіб, з них 804 дитини і 78 осіб, які не можуть самостійно пересуватись.

На залізничних вокзалах Слов’янська і Костянтинівки створені транзитні пункти для зустрічі людей. У зв’язку зі збільшенням кількості людей, які бажають виїхати з територій, на яких проводяться бойові дії, «Укрзалізницею» виділено додаткові потяги. Сьогодні вночі до Києва, який визначено транзитним містом, прибув перший потяг з жителями Донеччини, інші два потяги прибудуть в першій половині дня 7 лютого. Після цього людей доправлять в інші регіони України для тимчасового проживання. Всі вони безкоштовно забезпечуються квитками для проїзду в межах України.

Триває робота щодо доставки гуманітарної допомоги населенню Донеччини. За вчорашній день організовано доставку гуманітарної допомоги до населення Дебальцевого. Туди було доставлено 3 тис. буханок хліба, 6 тонн питної води, 4 ящики вершкового масла, 3 ящики ковбаси, 9,5 тонн овочів. До Родинського (Красноармійський район) людям, які самостійно виїхали з Авдіївки, відправлено 600 літрів питної води, 60 ковдр, 58 гігієнічних наборів, 100 кг м’ясних і рибних консерв та 15 продовольчих наборів.

До проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів з доставки обладнання та майна, вивезення людей з міст Авдіївка, Дебальцеве, Світлодарськ, Родинське і забезпечення роботи транзитних пунктів було залучено 195 осіб та 38 одиниць техніки.

У Луганській області організовано вивезення 52 пацієнтів комунальної установи «Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат».

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Починаючи з 28 січня підрозділами ДСНС та волонтерськими організаціями з небезпечних районів Луганщини вивезено 623 особи, з них 162 дитини та 91 особу, яка не може самостійно пересуватись. Для вивезення людей залучено 332 осіб і 118 одиниць техніки.

6 лютого до жителів селищ Нижнє та Світличне на Луганщині доставлено 10 тонн гуманітарної допомоги: продукти харчування, питну воду, засоби гігієни, свічки, ковдри і поліетиленову плівку.

Піротехнічними підрозділами ДСНС впродовж останньої доби очищено від вибухонебезпечних предметів 0,5 га територій і знешкоджено 31 вибухонебезпечний предмет.