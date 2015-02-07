Сьогодні бойовики 68 разів обстріляли українських військових - штаб АТО

Упродовж суботи, 7 лютого, терористи 68 разів обстріляли позиції українських військ.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Згідно повідомлення, найбільша активність супротивника спостерігалась на Дебальцівському напрямку.

"Злочинці з реактивних систем залпового вогню 7 разів завдавали ударів по українських військових та мирних населених пунктах. Найбільше постраждало саме місто Дебальцеве. По ньому злочинці 6 разів завдавали удари практично з усіх видів зброї", - наголосили в штабі.

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Крім того злочинці п’ять разів обстріляли Золоте; тричі - Троїцьке, Санжарівку, Попасну; двічі Малоорлівку та Гірське; з танку вівся вогонь по Міусу.

«У Новогригорівці бойовики намагались штурмувати наші позиції із застосуванням 5 танків за підтримки близько 50 бойовиків. Напад бійці АТО успішно відбили. Також бій відбувся і в Чернухіно», - повідомили в прес-службі.

На Луганському напрямку противник 14 разів вів вогонь по позиціях наших військових. Найбільше під удари потрапили Новотошківське, Станиця Луганська, Кримське.

На Донецькому напрямку від "Градів" постраждали Пєскі.

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На Маріупольському напрямку ворог з мінометів та реактивних систем обстрілював Гнутово.

"Українські військові мужньо утримують позиції. Проте незважаючи на шалені втрати противник продовжує криваві бойові дії", - зазначили у штабі АТО.