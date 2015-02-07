Порошенко: Україна готова в будь-який час повністю припинити вогонь на Донбасі

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Україна залишається прихильницею миру.

Про це глава держави заявив під час брифінгу в рамках 51-ї Мюнхенської конференції з безпеки (MSC), передає кореспондент УНІАН.

"Україна завжди наголошувала на тому, що вона є твердим прихильником миру", - сказав він.

Порошенко підкреслив, що Україна залишається прихильницею миру "і в будь-який час готова проголосити повне безумовне і без будь-яких попередніх умов припинення вогню для того, щоб зупинити зростаючу кількість жертв серед цивільного населення".

Читайте такожПереговори про ситуацію на Донбасі у "нормандському форматі" продовжаться завтра у телефонному режимі"І ми отримаємо повну допомогу в реалізації цього українського бажання з боку канцлера Німеччини Меркель і президента Франції Олланда. Сьогодні консультації продовжилися, відбулася координаційна робота", - наголосив глава держави.