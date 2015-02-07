Порошенко: Україні потрібні не миротворці, а виведення російських військ

Президент України Петро Порршенко наголошує, що Україна не потребує миротворчих сил Організації Об'єднаних Націй, а необхідно, щоб російські війська залишили Україну.

про це глава держави заявив у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC), передає кореспондент УНІАН.

"Чи можете ви уявити, щоб організувати можливість розміщення миротворчих сил, ми потребуємо щонайменше за допомогою Ради безпеки ООН прийняття рішення, на що піде як мінімум півроку. Чи можете ви уявити, що за ці півроку агресор буде вбивати українських громадян? Тому це не є негайною необхідністю для нас. Ми потребуємо зараз не миротворчу операцію, а припинення вогню та виведення іноземних військ", - наголосив Порошенко.

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Разом з тим президент заявив, що без іноземних військ та відновлення контролю Україною над своїм міжнародно визнаним кордоном, мир та стабільність повернуться в Україну протягом кількох тижнів.

"Я обіцяю вам. І в цій ситуації ми не потребуємо миротворчості або інших речей, тільки окрім того, що кордон повинен бути закритим, а війська виведені", - підсумував Порошенко.