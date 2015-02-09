В зоні АТО за добу загинули 9 українських військових, 26 - отримали поранення

Про це заявив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

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"Протягом доби незаконними збройними формуваннями здійснено 100 обстрілів сил антитерористичної операції в районах більш ніж 30 населених пунктів. В результаті бойових зіткнень, вогневих уражень Україна втратила 9 військовослужбовців, 26 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Всіх військових направляють у медичні заклади, де з ними працюють медики і надають відповідну медичну допомогу", - розповів Владислав Селезньов.

За наданою ним інформацією, станом на ранок понеділка в госпіталях і лікувальних закладах знаходяться 495 військовослужбовців, у тому числі 23 важкопоранені бійці.