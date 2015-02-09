На Львівщині більше тисячі мобілізованих склали присягу (фото)
11:57, 09 лютого 2015Війна
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На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон на Львівщині) у неділю, 8 лютого, майже 1200 мобілізованих у четверту хвилю мобілізації, які проходять підготовку у навчальному центрі, склали військову присягу на вірність народові України.
Про це повідомили УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оброни України.
Як зазначається у повідомленні, серед бійців, які склали присягу, багато добровольців, зокрема, з Луганської і Донецької областей, військовослужбовці, які вже перебували у зоні проведення антитерористичної операції у складі добровольчих підрозділів і тепер стали до лав Збройних Сил України.
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«Поміж тих, хто склав присягу багато людей мирних творчих спеціальностей – є відомі актори, письменники, архітектори, журналісти та програмісти. А також колишній віце–спікер українського парламенту Руслан Кошулинський та двоє народних депутатів України попереднього скликання», - зазначається у повідомленні.
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