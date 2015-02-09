У так званій «ДНР» почалася «добровільна мобілізація» - ЗМІ

Про це повідомив «заступник командувача військом» Едуард Басурін, передає РИА Новости.

«Мобілізація почалася. У журналістів буде можливість відвідати один із військкоматів і побачити все своїми очима», - повідомив Басурін.

Водночас у міському військкоматі Донецька, куди приїхав кореспондент РИА Новости, черги добровольців не спостерігалося. Співробітник військкомату припустив, що «всі охочі вирушають відразу до того командира, який їм імпонує».

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Як пише російське агентство, «влада «ДНР» неодноразово наголошувала, що мобілізація буде добровільною, ніхто не буде розсилати повісток. Тим часом внаслідок мобілізації ополчення розраховує довести свою чисельність до 100 тисяч з нинішніх 7-15 тисяч (точні цифри не розкриваються). Волонтерам обіцяють обмундирування, навчання та грошове забезпечення».

Нагадаємо, на початку лютого ватажок бойовиків ДНР Олександр Захарченко оголосив «загальну мобілізацію» на підконтрольній бойовикам території.

Росія з лютого 2014 року здійснює воєнну агресію проти України. Вона анексувала Крим і постачає на схід України - у Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння і боєприпаси. Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч людей загинули, більше 10 тисяч отримали поранення, майже мільйон громадян були змушені покинути свої будинки.