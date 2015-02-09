За вихідні на Донбас зайшли 1,5 тисяч солдатів РФ і 300 одиниць техніки

Про це йдеться в англомовній версії "Твіттера" РНБО. "1 500 російських солдатів і 300 одиниць військової техніки та обладнання, у тому числі системи залпового вогню "Град", перетнули українсько-російський кордон 7-8 лютого", - підкреслили в РНБО.

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Колони техніки вирушили в Луганськ, Дебальцеве та Антрацит.

Як заявив спікер АТО Андрій Лисенко. "За даними нашої розвідки, Російська Федерація продовжує перекидати на окуповану територію вантажі зі зброєю, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами. Протягом 7-8 лютого державний кордон України в пункті пропуску Ізварине перетнули близько 1,5 тис. військовослужбовців збройних сил РФ і більше 300 одиниць військової техніки. Це і самохідні артилерійські установки, і системи залпового вогню "Град", а також тентовані вантажівки", - зазначив Андрій Лисенко.