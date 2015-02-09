ІС: позиції бойовиків під Донецьком посилюються військовими РФ і бронетехнікою

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі. За його даними, в середньому в кожному конвої 15-20 транспортних одиниць при 2-3 одиницях супроводжувальної бронетехніки (зазвичай БМП-2 та БТР - 70, 80), до взводу піхоти в якості команди супроводу.

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"Відзначається активізація бойовиків на південь від Донецька. У район Докучаєвська, крім раніше розгорнутої авангардної ротної тактичної групи, про яку повідомляла група ІС, продовжують прибувати основні сили батальйонної тактичної групи (БТГ) противника, укомплектованої військовослужбовцями РФ. Всього відзначено прибуття в цей район до 25 одиниць броньованої техніки (БМП-1,2, до 5 одиниць МТ-ЛБ, 8 одиниць БТР-80). Крім того, наголошується зосередження в даному районі зведеної артилерійської групи (4 батареї, 2-є з них - РСЗВ (12 установок), 8 САУ і 6 гармат Д-30). За нашими даними, "зона відповідальності" БТГ включає район населених пунктів Новоласпа, Троїцьке, Оленівка і простягнеться аж до населеного пункту Степове", - повідомив Дмитро Тимчук.

Також він повідомив, що одночасно на базі однієї з мотострілкових частин Південного військового округу РФ формується ще одна БТГ, яка також буде спрямована на дану ділянку. "В дану БТГ також увійде підрозділ найманців, які пройшли підготовку в навчальному таборі в Перевальному (Крим)", - зазначив Дмитро Тимчук.