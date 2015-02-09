У Чернігові солдата Нацгвардії посадили на 9 років за державну зраду
У Чернігові старшого солдата підрозділу Національної гвардії за державну зраду засуджено до 9 років ув'язнення.
Як повідомила прес-служба прокуратури області, відповідний вирок сьогодні ухвалив Деснянський районний суд м. Чернігова.
Слідством встановлено і в суді підтверджено, що чоловік надавав відомості військового характеру представникам спецслужб Російської Федерації. Це, зокрема, плани оборони військових містечок Національної гвардії України, позивні і радіочастоти, схеми оповіщення та бойові розрахунки військової частини, а також відомості про солдат і офіцерів своєї частини, в тому числі й тих, які перебували в зоні проведення антитерористичної операції.
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Інформація надавалася за завданням представників спецслужб РФ, до яких військовослужбовець перед тим звернувся з проханням про проходження служби. Державним обвинуваченням вину підсудного доведено в повному обсязі.
За скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), колишнього військового засуджено до 9 років позбавлення волі.