Проти екс-керівника контррозвідки порушили справу про державну зраду
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти колишнього начальника департаменту контррозвідки Володимира Біка за фактом державної зради.
Як повідомили в СБУ, Бік утік з України в лютому 2014 року, після чого був звільнений з правоохоронних органів.
Про це пише "Українська Правда".
"На даний момент Головним слідчим управлінням СБУ стосовно громадянина Біка В.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення держзради", - зазначили в СБУ.
Екс-начальник контррозвідки підозрюється у тому, що надавав представникам іноземної держави допомогу у веденні підривної діяльності проти України.
За даними СБУ, з 24 лютого по 25 жовтня зі спецслужби звільнені 2554 співробітників, з яких 108 - керівники підрозділів СБУ.
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Щодо 16 співробітників СБУ відкрито кримінальні провадження за підозрою в підривній діяльності, терористичної діяльності та держзраді.
Раніше глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що за державну зраду до кримінальної відповідальності було притягнуто 47 колишніх правоохоронців та військовослужбовців.