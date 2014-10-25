Проти екс-керівника контррозвідки порушили справу про державну зраду

22:09, 25 жовтня 2014
Суспільство
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Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти колишнього начальника департаменту контррозвідки Володимира Біка за фактом державної зради.

СБУ підозрює колишнього керівника контррозвідки у зраді / УНІАН

Як повідомили в СБУ, Бік утік з України в лютому 2014 року, після чого  був звільнений з правоохоронних органів.

Про це пише "Українська Правда".

"На даний момент Головним слідчим управлінням СБУ стосовно громадянина Біка В.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення держзради", - зазначили в СБУ.

Екс-начальник контррозвідки підозрюється у тому, що надавав представникам іноземної держави допомогу у веденні підривної діяльності проти України.

За даними СБУ, з 24 лютого по 25 жовтня зі спецслужби звільнені 2554 співробітників, з яких 108 - керівники підрозділів СБУ.

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Щодо 16 співробітників СБУ відкрито кримінальні провадження за підозрою в підривній діяльності, терористичної діяльності та держзраді.

Раніше глава СБУ Валентин Наливайченко заявив, що за державну зраду до кримінальної відповідальності було притягнуто 47 колишніх правоохоронців та військовослужбовців.

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