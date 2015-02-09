Ярош пояснив вибух в Донецьку: українська артилерія знищила "Гради" бойовиків
00:00, 09 лютого 2015Війна
14492 0
Українська артилерія знищила 20 ворожих "Градів" і машини з боєкомплектами до них.
У Донецьку прогримыв потужний вибух / скріншот
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Дмитро Ярош.
Так Ярош пояснив інформацію про потужний вибух в Донецьку, який викликав паніку у місцевих жителів.
Читайте такожУ Донецьку прогримів потужний вибух, ударна хвиля пройшла по всьому місту (відео)
"Деякий час тому відмінно спрацювала наша арта по скупченню російсько-терористичних БМ 21 і автомобілів з БК до них. По попередній інформаціі знищено 20 ворожих "Градів", 30 машин з БК, близько 200 терористів. Вибух спричинив паніку в Донецьку", - написав нардеп.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter