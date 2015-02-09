Ярош пояснив вибух в Донецьку: українська артилерія знищила "Гради" бойовиків

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав народний депутат Дмитро Ярош.

Так Ярош пояснив інформацію про потужний вибух в Донецьку, який викликав паніку у місцевих жителів.

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"Деякий час тому відмінно спрацювала наша арта по скупченню російсько-терористичних БМ 21 і автомобілів з БК до них. По попередній інформаціі знищено 20 ворожих "Градів", 30 машин з БК, близько 200 терористів. Вибух спричинив паніку в Донецьку", - написав нардеп.