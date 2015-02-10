"Азов" заявляє про взяття села Широкіно під Маріуполем

Про це йдеться у повідомленні на сторінці полку "Азов" у Вконтакті.

"Станом на 8:00 було зайнято н.п. Широкіно. Висока інтенсивність ведення вогню. З обох боків застосовується зброя різного калібру. Ворог задіяв бронетехніку. Російська авіація тричі перелітала кордон, однак удару по нашим силам не наносила. «Азов» розгортає наступ на Саханку", - йдеться у повідомленні.

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Згодом на сторінці був розміщений ще один запис: "Взятий перший блокпост в напрямку Саханки. Противник відступає".