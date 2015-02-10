За ніч сили АТО знищили 30 бойовиків і 15 одиниць техніки

Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк. "Сили АТО зупинили кілька спроб прориву загонів бойовиків в районі дебальцівської дуги. Ворог поніс значні втрати у живій силі та техніці. Протягом ночі, знищено понад 30 бойовиків та близько півтора десятка одиниць їхньої важкої техніки", - написав він.

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Також радник голови МВС написав, що спроби бойовиків взяти під котроль трасу Дебальцеве-Артемівськ, не здійснилися. "Ця дорога залишається під контролем сил АТО", - підкреслив Зорян Шкіряк.

Крім цього він повідомив, що бойовики безперервно обстрілюють населені пункти Мар'їнка, Авдіївка, Піски, Станиця Луганська, Чорнухино, Попасна, Трьохізбенка.